Infortunio Immobile, il recupero procede bene: le condizioni

Ciro Immobile sta recuperando dall’infortunio avuto nella sfida contro la Samdporia. Quali sono le sue condizioni?

Sarri punterà con convinzione su di lui nella prossima stagione, ma ora Ciro Immobile sta recuperando dall’infortunio avuto nella sfida contro la Sampdoria.

Come sottolineato da Il Messaggero, il bomber sta continuando il percorso riabilitativo per mettersi alle spalle la microfrattura al malleolo della gamba destra. Le terapie si stanno svolgendo in quel di Formello, perché l’attaccante vuole essere al top per il recupero di Auronzo. Nuovi record l’aspettano.