Infortunio Immobile, allarme Lazio: oggi gli esami. C’è il rischio lesione… Ultimissime sulle condizioni dell’attaccante verso l’Atalanta

Tegola Lazio, Ciro Immobile si ferma ancora. Come svelato da Repubblica il capitano biancoceleste sarebbe uscito acciaccato dal match contro il Celtic: trattasi di un affaticamento ai flessori.

Oggi Immobile dovrebbe svolgere gli esami per capire se l’infortunio è serio, c’è l’ipotesi lesione. In quel caso, Immobile non sarebbe disponibile per il match con l’Atalanta e per le sfide della Nazionale contro Malta e Inghilterra. La speranza è che si tratti solo di un affaticamento: in quel caso Ciro domenica dovrebbe andare in panchina lasciando la maglia da titolare a Castellanos.