Infortunio Immobile, il prof. Marcacci: «Vi spiego cos’ha Ciro»

Il prof. Marcacci ha fatto il punto sull’infortunio di Immobile: i problemi muscolari sono collegati alla distorsione al ginocchio

L’infortunio di Ciro Immobile sta tenendo banco nelle ultime ore. Intervistato dal Corriere dello Sport, il professor Marcacci ha espresso il sui punto di vista sulla situazione:

«In base alla storia sembra un giocatore che abbia avuto qualche problema modesto, in via di miglioramento, a cui si è aggiunto un problema muscolare. Può succedere, senza sia colpa di nessuno. E’ più facile avere delle sofferenze muscolari se un giocatore non è completamente recuperato dal punto di vista del controllo propriocettivo neuromuscolare. L’esito di una distorsione può provocare l’insorgenza di problemi muscolari».