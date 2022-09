Infortunio Immobile: fiato sospeso per i nuovi esami di giovedì. Le ultime

Infortunio Immobile: il capitano si sottoporrà giovedì a nuovi esami per capire se potrà recuperare contro lo Spezia

Fiato sospeso per Ciro Immobile. L’infortunio che gli ha fatto saltare Inghilterra e Ungheria non è superato e lo tiene a rischio per lo Spezia. Ciro, dopo il rientro di domenica dal ritiro dell’Italia, ieri mattina è stato sottoposto a controlli dai medici biancocelesti che hanno confermato l’edema muscolare. Il ciclo di terapie, iniziato ieri nel Lazio Lab di Formello, proseguirà fino a domani. L’attaccante sarà rivisitato e giovedì verrà sottoposto a nuovi controlli.

Se le cure avranno fatto effetto si valuterà se farlo allenare in modo differenziato nella stessa giornata o venerdì, altrimenti rimarrà ai box. L’edema deve riassorbirsi, sottolinea il Corriere dello Sport. Ciro resta in fortissimo dubbio per il match all’ora di pranzo contro lo Spezia, immaginarlo in campo da titolare sembra un’illusione, forse riuscirà ad accomodarsi in panchina. Se salterà lo Spezia ci riproverà per la trasferta di Graz in Europa (giovedì 6 ottobre alle ore 18,45), la terza soluzione è riaverlo a Firenze il 10 ottobre. Sarri non consentirà forzature visto che all’orizzonte ci sono 12 partite una di seguito all’altra.