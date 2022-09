Immobile resta in Italia: l’esito degli esami strumentali. La ricostruzione

Ciro Immobile si è sottoposto a degli esami diagnostici per valutare il recupero dall’infortunio che l’ha tenuto ai box contro l’Inghilterra

Ore 11.51- I dubbi per Ciro Immobile erano legati alla sua presenza nel match di domani. Dopo alcune voci rimbalzate sui social, è arrivata la conferma ufficiale: come ribadito da Sky Sport, l’attaccante non partirà per l’Ungheria, nonostante le sue condizioni siano migliorate. Il giocatore dunque, in accordo con lo staff medico azzurro, non forzerà il recupero e tornerà a disposizione della Lazio per preparare il match con lo Spezia.

Nella mattinata di oggi Ciro Immobile si è sottoposto agli esami diagnostici per valutare l’infortunio che l’ha tenuto fuori dal match di venerdì contro l’Inghilterra.

E l’attaccante della Lazio, secondo quanto riportato da Sky Sport, può tirare un sospiro di sollievo, in quanto l’esito è stato negativo e il peggio pare essere alle spalle. Il bomber dei biancocelesti scenderà in campo con l’Ungheria? Una decisione potrebbe essere presa a breve.