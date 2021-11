Infortunio Immobile, Valentini: «É andato via con le lacrime agli occhi»

L’ex dirigente della FIGC Antonello Valentini intervenuto ai microfoni di TMW Radio dicendo la sua sull’ infortunio di Ciro Immobile

L’ex dirigente della FIGC Antonello Valentini intervenuto ai microfoni di TMW Radio dicendo la sua sulle condizioni di Ciro Immobil. Ecco le sue parole:

«Gli staff medici di tutte le Nazionali hanno il massimo rispetto dello stato di salute dei giocatori. La prima cosa che fanno è di parlare con il loro omologo nel club di appartenenza del giocatore. Non accetto questo ‘cicaleccio’ che si è creato intorno a Immobile, di cui si pensa che sia stato rimandato al club per poi giocare con la Juventus. Questa è una partita importante per la Svizzera e non avrà pezzi pesanti, per questo ha avuto grande rispetto per i club e li ha rimandati a casa. Immobile è andato via con le lacrime agli occhi. Già prima del Marsiglia, Sarri aveva parlato di un problemino a Immobile. La Nazionale non ha mai abusato delle condizioni fisiche di un giocatore e di esporlo a rischi di infortuni più gravi».