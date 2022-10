Infortunio Immobile, martedì ulteriori controlli: le ultime

Martedì sarà una giornata per Ciro Immobile, alle prese con un infortunio al bicipite femorale. Nuovi controlli infatti per il bomber

L’attaccante della Lazio si sottoporrà una nuova risonanza magnetica. Nonostante le parole di Sarri ieri in conferenza, difficilmente il numero 17 potrà tornare in campo quest’anno. Un lumicino di speranza ci può essere per la sfida con la Juve del 13 novembre, ma non per il derby della settimana prima.