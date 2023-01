Infortunio Immobile, Ciro ha una speranza e punta il Milan: le ultime

Ciro Immobile si è fermato ancora dopo l’infortunio contro il Sassuolo: il numero 17 spera non sia uno stiramento e punta il Milan

Ciro Immobile non trova pace in questa stagione tormentata dagli infortuni. Il centravanti della Lazio si è fermato di nuovo ieri dopo 14 minuti dall’inizio della sfida contro il Sassuolo per un risentimento muscolare che ha costretto Sarri al cambio immediato.

La zona interessata è la stessa che lo aveva fermato prima della trasferta di Torino contro la Juventus. Il numero 17 biancoceleste nutre però la concreta speranza di essersi fermato in tempo tanto da non procurarsi uno stiramento. Le prossime 48 ore saranno decisive: Immobile salterà l’ottavo di Coppa Italia contro il Bologna di giovedì pomeriggio e punta la gara del 24 gennaio contro il Milan.