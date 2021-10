Infortunio Immobile, Ciro ha l’Inter nel mirino: inizio settimana decisivo

Tra lunedì e martedì Immobile avrà chiara la situazione sul suo rientro: il bomber vuole esserci ma senza correre rischi

Ciro Immobile scalda i motori e punta ad esserci per il match di sabato alle 18:00 contro l’Inter del suo mentore Simone Inzaghi. L’infortunio al semimembranoso della coscia destra è in via di guarigione e secondo il Corriere dello Sport gli esami che verranno svolti tra lunedì e martedì saranno decisivi per capire se da metà settimana il bomber potrà tornare in gruppo con la squadra.

Sarri e tutta la Lazio sperano di riavere a disposizione Ciro per la gara contro i nerazzurri ma nessuna vuole correre rischi: l’incontro è importante ma siamo solo ad inizio stagione e tra campionato, Europa League e gare di qualificazione al prossimo Mondiale, il centravanti non vuole assolutamente rischiare pericolose ricadute.