Infortunio Immobile, Ciro a fine partita: «Stavo meglio prima»

Ciro Immobile è uscito a venticinque minuti dalla fine della gara contro il Milan: nel post-partita l’attaccante si sfoga a microfoni spenti

Piove sul bagnato in casa Lazio. A circa venticinque minuti dalla fine della gara contro il Milan, Ciro Immobile è stato costretto ad uscire per un duro colpo al collo del piede destro, con conseguente distorsione della caviglia, rimediato in un contrasto al limite dell’area con Kalulu.

Al suo posto dentro Raul Moro. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio e valutare la disponibilità del numero 17 per la gara di sabato contro il Bologna. Nel post-partita l’attaccante è uscito dallo spogliatoio seppur zoppicando e a chi gli chiedeva lumi ha risposto: «Stavo meglio prima».