Infortunio Immobile, Ciro non molla: allenamento in piscina FOTO

Infortunio Immobile, Ciro non molla e si allena in piscina. La motivazione non manca, nonostante sia lontano dal campo

Ciro Immobile non si ferma. L’infortunio lo ha obbligato a stare lontano dal campo, ma non a riposo: l’attaccante della Lazio – che stasera sosterrà i compagni all’Olimpico – è già a lavoro per il recupero.

Allenamento in piscina con la solita motivazione, la sessione in acqua è stata ripresa in una story di Instagram: la voglia di tornare il prima possibile è l’obiettivo numero uno.