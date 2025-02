Infortunio Hysaj, rischio lungo stop! Lazio in ansia per il terzino: cosa filtra sulle sue condizioni

Infortunio Hysaj, rischio lungo stop per il terzino biancoceleste. Lazio in ansia: le ultime novità sul giocatore albanese

Come spiegato da Il Messaggero, in casa Lazio c’è grande ansia per le condizioni di Elseid Hysaj, uscito malconcio dalla trasferta di Cagliari. Sospetto strappo al flessore sinistro per l’albanese, ma si saprà meglio solamente dopo gli esami di oggi.

I biancocelesti però temono per uno stop di almeno 45-50 giorni, che priverebbe Baroni di un giocatore che era tornato ad essere fondamentale nelle ultime uscite, visti anche i problemi sulle fasce.