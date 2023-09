Infortunio Hysaj, migliorano le condizioni dell’occhio del terzino sinistro della Lazio: possibile recupero per il Monza

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio migliorano le condizioni di Elseid Hysaj, uscito nella sfida di sabato scorso contro la Juve per un problema all’occhio sinistro.

Il terzino potrebbe recuperare per la sfida di sabato contro il Monza: la rifinitura di domani, in questo senso, sarà decisiva.