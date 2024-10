Infortunio Guendouzi, interviene Baroni: «Il ragazzo ha voglia di esserci. Sta meglio, ma la decisione...»

Infortunio Guendouzi, l’allenatore biancoceleste Marco Baroni ha parlato così delle condizioni del centrocampista in vista della partita con la Juve

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Juve, l’allenatore della Lazio Marco Baroni ha parlato così delle condizioni di Mattéo Guendouzi:

GUENDOUZI – «Guendouzi sta meglio. Ci prendiamo ancora 24 ore per decidere. Non so se dall’inizio, ma potrebbe essere disponibile. Il ragazzo ha voglia di essere presente e mi fa piacere».

