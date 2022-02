Napoli, Spalletti sorride: recuperato Fabian Ruiz

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sorride Spaletti che recupera Fabian Ruiz prima della trasferta di Cagliari. Il calciatore, quindi, ci sarà anche per la Lazio

Alla vigilia del match tra Cagliari e Napoli, i partenopei hanno svolto l’ultimo allenamento prima della partenza. Sorride Spalletti che recupera Fabian Ruiz. La nota del club:

LA NOTA – «Il gruppo dopo una prima fase di torello e partita a campo ridotto, ha svolto esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Fabian ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Anguissa ha svolto terapie».