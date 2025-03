Infortunio Dybala, l'argentino è a rischio operazione...

Condividi via email

Infortunio Dybala, le ultime sulle condizioni fisiche dell’attaccante argentino della Roma, dopo l’ultimo infortunio in Serie A. I dettagli

Simone Ripanti, ortopedico dell’ospedale San Giovanni, ha parlato al Corriere dello Sport dell’ultimo infortunio di Paulo Dybala con la Roma, in vista anche del derby con la Lazio.

INFORTUNIO DYBALA – «Sicuramente non dobbiamo aspettarci una guarigione rapida. La lesione tendinea, a parità di grado, è più grave di quella muscolare, perché i tessuti si rigenerano più lentamente».

SI DOVRA’ OPERARE? – «Questo non lo so. Immagino che lui chiederà altri pareri medici prima di decidere la strada più opportuna. Vorrà approfondire. Ma in ogni caso, anche se verrà scelta la terapia conservativa, la prognosi di un mese che leggo qua e là mi pare molto ottimistica. Ci vuole pazienza».

L’ETA’ INCIDE SUI TEMPI? – «No. Non c’è differenza nei tessuti tra un atleta di 20 anni e uno di 31. Il problema semmai è lo storico di infortuni. Dybala ne ha avuti parecchi, e questo può rallentare ulteriormente il rientro. Ma poi è chiaro che la prognosi varia caso per caso: non è possibile essere precisi».

TERAPIA CONSERVATIVA – «Intanto la cosa più semplice: il riposo. Poi sessioni di fisioterapia utilizzando macchinari come tecar o ultrasuoni che accelerino la rigenerazione del tendine. Immagino che a un certo punto verrà utilizzata anche la tecnica dei fattori di crescita, che consiste nell’iniezione del proprio sangue centrifugato. Anche quello serve a ridurre i tempi di recupero».