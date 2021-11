Infortunio Dybala: le condizioni dell’attaccante in vista della Lazio

Dybala è atteso a Torino in serata. Domani incontrerà lo staff per valutare le condizioni verso Lazio Juve

Dybala tornerà nella tarda serata di questa sera a Torino e proverà un recupero lampo per essere in campo contro la Lazio, sabato alle 18.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, domani La Joya incontrerà lo staff medico della Juve per valutare le sue condizioni e prendere una decisione insieme in vista della partita di campionato. Il suo impiego, comunque, resta in dubbio.