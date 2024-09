Infortunio Dia, Baroni in ANSIA: l’attaccante in DUBBIO per l’Europa League. Le ultime dal centro sportivo di Formello

Boulaye Dia sta facendo i conti con una distorsione alla caviglia che non gli permette di essere nella sua miglior condizione. L’attaccante della Lazio ha giocato dall’inizio ieri contro la Fiorentina, ma nel secondo tempo è stato costretto a lasciare il campo.

Mancano due giorni alla trasferta europea contro la Dinamo Kiev e Dia rischia di non farcela. Inoltre, Castellanos potrebbe essere convocato, ma non è ancora al meglio. Dunque, c’è emergenza in attacco per Baroni.