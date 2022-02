Di Lorenzo: «Brutta botta, ma sto bene»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Di Lorenzo ha fatto chiarezza sul sul suo infortunio, capitatogli nella sfida di lunedì contro il Cagliari

Di Lorenzo ha fatto chiarezza sul sul suo infortunio, capitatogli nella sfida di lunedì contro il Cagliari. Gli esami di ieri hanno dato esito negativo.

Il terzino ha fatto maggiore chiarezza oggi nella conferenza stampa della vigilia della sfida con il Barcellona: «“Sto bene. Ho preso un colpo importante ,ma sono a disposizione e pronto per giocare. Sono pronto a giocare in ogni modo, vediamo, per me non cambia niente».