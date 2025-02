Infortunio Dele Bashiru, ecco quante partite salterà il centrocampista: le sue condizioni

Condividi via email

Infortunio Dele Bashiru, il centrocampista ha rimediato una distorsione contro il Venezia e dovrà saltare queste partite

Dele-Bashiru è stato costretto al cambio nel corso del primo tempo del match contro il Venezia. Il centrocampista della Lazio ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra ed al suo posto è entrato Reda Belahyane.

Come riportato da Il Messaggero, il classe 2001 salterà sicuramente le prossime due partite contro Inter e Milan ed in seguito si valuteranno le sue condizioni in vista dell’Europa League.