Filtra ottimismo sulle condizioni di Matthijs De Ligt in vista delle prossime partite dei bianconeri contro Lazio e Porto

Filtra ottimismo in casa Juventus riguardo alle condizioni di De Ligt. Gli esami di ieri hanno escluso lesioni.

Stando a Tuttosport, il difensore olandese potrebbe tornare in campo già sabato contro i biancocelesti. Non è escluso però che il classe 1999 non venga rischiato in vista del ritorno col Porto. Trapelano buone sensazioni, comunque, in casa bianconera.