Infortunio Correa, l’argentino punta l’Empoli. Out contro la Juve

Infortunio Correa, il giocatore sarà out per il big match di San Siro contro la Juve. Ecco quando tornerà in campo

Non ci sarà questa sera Joaquin Correa per il big match di campionato contro la Juventus. L’attaccante argentino non era al meglio della condizione già in Champions contro lo Sheriff e negli ultimi allenamenti era alle prese con un affaticamento muscolare.

L’ex Lazio ha lasciato ieri il ritiro di Appiano Gentile, con Inzaghi che spera sdi recuperarlo per la successiva gara mercoledì ad Empoli come scrive Tuttosport. Le condizioni di Correa verranno monitorate già domani dallo staff medico nerazzurro: nulla di grave per il ‘Tucu’, ma una sua disponibilità per la gara del ‘Castellani’ resta comunque in dubbio.