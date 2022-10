Infortunio Chiesa, rientro con la Lazio? Le ultime

Federico Chiesa prosegue con il recupero dopo l’infortunio al ginocchio: possibile rientro contro la Lazio il 13 novembre

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, attende con ansia il rientro in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’azzurro sarà ancora sicuramente out nelle sfide contro il Psg in Champions e l’Inter in campionato.

Massimiliano Allegri potrebbe dunque convocarlo per la sfida di Serie A contro l’Hellas Verona nel turno infrasettimanale di campionato di giovedì 10 novembre. Se l’ipotesi fosse confermata, l’esterno sarebbe a disposizione anche per la gara contro la Lazio del 13 novembre, ultima prima della sosta Mondiale.