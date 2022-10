Infortunio Chiesa, il rientro del giocatore slitta ancora? La situazione in vista della Lazio

Infortunio Chiesa, il ragazzo rischia di rientrare direttamente nel 2023, saltando quindi la gara con la Lazio

Potrebbe servire altro tempo per rivedere Federico Chiesa in campo. Doveva essere quella col Lecce la gara del rientro, eppure la Juventus potrebbe non averlo neppure per la trasferta di Verona: penultimo appuntamento prima della sosta.

Come riportato da Tuttosport, non è escluso che il suo ritorno slitti direttamente al 2023, saltando quindi la gara contro la Lazio.