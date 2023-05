Infortunio Cataldi, apprensione Lazio: stagione già finita? Nuovi controlli per il centrocampista biancoceleste

Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei l’infortunio di Danilo Cataldi desta preoccupazione in casa Lazio.

le condizioni del centrocampista sono comunque in progresso e domani sarà sottoposto a nuovi controlli. Potrebbe esserci una speranza già in occasione della gara con la Cremonese o con l’Empoli. Anche se non è da escludere che la stagione per lui sia terminata con qualche settimana di anticipo.