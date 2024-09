Infortunio Castellanos, niente stiramento per l’attaccante! Ora Taty punta il Torino. LE ULTIME verso la sfida

Come riporta il Corriere dello Sport, gli esami clinici di Castellanos hanno scongiurato

le ipotesi peggiori. L’ attaccante non si è stirato e non ha riportato lesioni. Dovrà attendere 7-10 giorni per tornare in campo, lo staff medico della Lazio lo monitorerà e valuterà meglio il decorso all’inizio della prossima settimana.

La risonanza magnetica, eseguita a Villa Mafalda, ha rincuorato il club e il centravanti argentino. Esisteva la possibilità di perderlo per un mese. Per fortuna è andata bene, ma l’argentino dovrà procedere con cautela. Ora l’obiettivo è il Torino.