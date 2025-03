Infortunio Castellanos, le ultime sulle condizioni del Taty

Infortunio Castellanos, l’argentino tiene ancora in apprensione Baroni il quale punta su di lui per la volata finale: le ultime

Archiviata la roboante e pesante sconfitta contro il Bologna, per la Lazio è tempo di fare il punto della situazione approfittando della sosta per la Nazionale, in vista della volata finale che inizierà dalla sfida del 31 Marzo contro il Torino in casa.

Per la partita contro i granata, rischia seriamente di non esserci Castellanos, il quale sembrava aver recuperato dal suo infortunio, e invece l’ex Girona torna a far preoccupare Baroni. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport il calciatore, durante la sfida del Dall’Ara era rimasto in panchina e si teme quindi un nuovo stop muscolare.

L’infortunio dovrebbe risultare di lieve entità, ma rischierebbe di fargli saltare altre partite fondamentali per la stagione delle aquile