Infortunio Castellanos, ATTESA per gli esami strumentali: si TEME la lesione. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Valentin Castellanos ha segnato la rete del 2-1 nel primo tempo, ma nel secondo è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un fastidio all’adduttore. C’è attesa per gli esami strumentali che valuteranno l’entità dell’infortunio.

L’attaccante argentino aveva rassicurato il suo allenatore Baroni all’uscita dal campo, ma, come riportato da Il Messaggero, in casa Lazio si teme la lesione. In questo caso lo stop non sarà breve.