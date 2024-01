Infortunio Castellanos, le ultime sull’attaccante: cosa filtra in vista del Napoli

Infortunio Castellanos, buone notizie per Sarri: l’attaccante ha aumentato i carichi di lavoro e punta il Napoli

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio ci sono ottime notizie per quanto riguarda le condizioni di Castellanos, fermo per un problema muscolare dal derby di Coppa Italia dello scorso 10 gennaio.

Negli ultimi giorni infatti l’attaccante ha aumentato i carichi di lavoro e se tutto dovesse procedere senza intoppi l’ex Girona sarà regolarmente a disposizione di Sarri per la sfida di domenica contro il Napoli.