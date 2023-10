Infortunio Casale: ecco quante partite salterà il difensore

Infortunio Casale: il problema all’adduttore terrà fuori il centrale per 30-40 giorni. Ecco tutte le gare che salterà l’ex Verona

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio subito da Nicolò Casale in casa Lazio terrà fuori il difensore per 30-40 giorni. Al momento l’obiettivo è rientrare il 25 novembre contro la Salernitana o il 28 contro il Celtic in Champions League.

Dunque per il momento Casale non sarà a disposizione di Sarri per le sfide con Fiorentina, Bologna, Feyenoord e derby con la Roma.