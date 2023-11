Infortunio Casale, sale la speranza. Via libera dei medici, c’è quella partita nel mirino

Infortunio Casale, buone notizie per la Lazio: arriva il via libera dei medici, comincia la preparazione al derby del 12 novembre

C’è un’importante novità per quanto riguarda le condizioni di Nicolò Casale. Come informa Il Messaggero, il difensore centrale, fermo dalla gara di Champions League contro il Feyenoord, ha ricevuto il via libera dei medici per riassaggiare il campo.

Cresce dunque la speranza di Sarri di averlo a disposizione per il derby tra Lazio e Roma del 12 novembre,