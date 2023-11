Infortunio Casale, ottime notizie sul recupero del difensore centrale di Sarri: il derby di domenica non è più un miraggio

Come riporta Il Messaggero, giungono buone notizie dall’infermeria di Formello per Maurizio Sarri.

Nicolò Casale infatti è ormai in via di guarigioni dalla lesione di primo grado all’adduttore destro subita in Feyenoord-Lazio. La presenza nel derby di domenica non è più un miraggio.