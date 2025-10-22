Isaksen, obiettivo riscattarsi (aspettando la Juve). Il primo bilancio con la Lazio - Lazio News 24

Lazio in emergenza offensiva: Isaksen ritrova spazio e vuole prendersi la scena

La Lazio si prepara alla delicata sfida contro la Juventus in condizioni tutt’altro che ideali, soprattutto sul fronte offensivo. Dopo il forfait di Castellanos, è arrivata anche la defezione di Matteo Cancellieri, che costringe Tudor a fare i conti con un attacco decimato. Le soluzioni offensive si assottigliano, ma tra le notizie negative spunta anche un segnale positivo: il ritorno in campo di Gustav Isaksen, che ora ha l’occasione per rilanciarsi definitivamente.

L’esterno danese è reduce dalla buona prestazione contro l’Atalanta, dove ha giocato 74 minuti mostrando segnali di crescita, seppur ancora lontano dalla condizione migliore. I numeri parlano chiaro: 14 passaggi in avanti completati, 3 falli subiti e un pallone recuperato. Spunti incoraggianti che potrebbero valergli una maglia da titolare nel prossimo impegno. E proprio contro la Juventus, Isaksen avrà una motivazione in più: dimostrare il proprio valore davanti a Tudor, l’allenatore che finora gli ha concesso poco spazio.

Lazio, emergenza in attacco: Isaksen l’uomo in più

In una Lazio segnata da problemi fisici e scelte obbligate, Isaksen diventa l’uomo chiamato a cambiare le gerarchie. Finora, con Tudor alla guida, il classe 2001 ha raccolto appena 220 minuti su 990 disponibili: troppo pochi per giudicarne realmente l’impatto. Il tecnico croato lo ha spesso penalizzato, ritenendolo non ancora pronto fisicamente per reggere gli urti del campionato italiano. Ma adesso le condizioni sono cambiate.

L’assenza di Cancellieri gli apre una porta importante, e il danese vuole sfruttarla. In estate, la situazione era opposta: era stato proprio Isaksen a trarre beneficio dalla sua presenza tra i titolari. Ora i ruoli si invertono, ma la voglia di dimostrare il proprio valore resta intatta. Per l’ex Midtjylland si tratta non solo di rilanciarsi in maglia Lazio, ma anche di ribaltare il giudizio di un allenatore che sembrava non puntare su di lui.

Lazio-Juventus: occasione da non fallire per Isaksen

La partita contro la Juventus rappresenta dunque un crocevia importante per Isaksen, ma anche per la Lazio, a caccia di conferme e risposte concrete dopo un inizio di stagione complicato. L’attacco è in emergenza, ma il danese ha la chance di prendersi la scena. E forse, di cambiare anche il suo futuro in biancoceleste.

