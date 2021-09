Infortunio Caicedo, Ballardini: «Domani non sarà convocato...»

Infortunio Caicedo, il giocatore salterà anche l’appuntamento con il Verona: ecco le sue condizioni

Inizio sfortunato quello di Caicedo col Genoa. L’attaccante, ormai ex Lazio, non è ancora sceso in campo con la maglia rossoblu a causa di un infortunio: da giorni, infatti, alle prese con un fastidio al flessore della coscia destra.

Come confermato da Davide Ballardini in conferenza stampa, Caicedo non ci sarà neppure domani contro il Verona: «Ha ripreso a correre un po’, sembra stia meglio però certamente non sarà convocato per domani. Poi vediamo la prossima settimana come reagisce al fastidio che lui ha».