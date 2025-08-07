Infortunio Belahyane, stop in allenamento: i tempi di recupero del centrocampista della Lazio. Ecco come sta il biancoceleste

Brutte notizie in casa Lazio. Il centrocampista Reda Belahyane ha subito un infortunio muscolare che lo costringerà a uno stop di almeno 10 giorni. Il problema si è manifestato ieri, durante la preparazione della squadra, costringendo il giocatore a saltare le due sessioni di allenamento previste.

L’ex calciatore del Verona ha accusato il problema muscolare e le sue condizioni verranno valutate con maggiore precisione nelle prossime ore. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico biancoceleste prevede un’assenza di almeno una decina di giorni. Questo contrattempo arriva in un momento cruciale della preparazione estiva e rischia di compromettere l’inizio di stagione del giovane marocchino.

A causa dell’infortunio, Belahyane sarà indisponibile per le prossime amichevoli. Salterà sicuramente il match contro il Burnley e la sua presenza è in forte dubbio anche per il test di Rieti contro l’Atromitos. La preoccupazione principale riguarda però la sua disponibilità per l’esordio in Serie A, fissato per il 24 agosto contro il Como. Al momento, la sua presenza è tutt’altro che scontata e dipenderà molto dall’evoluzione delle sue condizioni fisiche e dalla rapidità del recupero.

L’infortunio di Belahyane rappresenta una piccola ma fastidiosa tegola per la Lazio e per l’allenatore Maurizio Sarri, che contava sul centrocampista per arricchire le rotazioni a centrocampo. Il giocatore, che aveva ben figurato nelle prime uscite stagionali, dovrà ora concentrarsi sulla riabilitazione per tornare al più presto a disposizione della squadra. L’auspicio di tutti a Formello è che lo stop non si prolunghi e che Belahyane possa essere pronto per l’inizio del campionato.