Infortunio Acerbi: le condizioni del difensore in vista della Fiorentina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Acerbi: le condizioni del difensore della Lazio in vista del match di sabato prossimo contro la Fiorentina

L’infortunio di Francesco Acerbi preoccupa non poco Maurizio Sarri in vista della sfida contro la Fiorentina di sabato prossimo. Come riporta Il Corriere dello Sport, il difensore lavora a testa bassa per recuperare dall’infortunio alla coscia sinistra patito contro l’Empoli lo scorso 6 gennaio.

Si tratta di una ricaduta, ora lo staff medico della Lazio predica calma e non vuole evitare altri problemi. Acerbi non è andato a Coverciano con gli azzurri, ha continuato il suo protocollo di recupero a Formello. Spera di rientrare per la trasferta di Firenze. In difesa la squadra di Sarri continua ad essere in emergenza. Acerbi ancora out mentre Luiz Felipe non è al meglio. L’italo-brasiliano potrebbe comunque recuperare in fretta e mettersi a disposizione dalla prossima settimana. Quella che sarà decisiva per capire lo stato di recupero di Acerbi.