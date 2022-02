Infortunio Acerbi: domani nuovi controlli. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore della Lazio Acerbi si sottoporrà domani a nuovi controlli fisici per il suo infortunio

Francesco Acerbi non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare patito contro l’Empoli. Una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra hanno tenuto ai box il calciatore in queste settimane, e sicuramente sarà assente ancora nelle prossime due sfide contro Milan e Sampdoria.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di domani Acerbi si sottoporrà a nuovi controlli fisici in Paideia per capire a che punto è il recupero dall’infortunio.