Infortuni Lazio, Correa e Caicedo ancora in dubbio per il Toro

La Lazio in queste ultime giornate deve fare i conti anche con gli infortuni: tra i giocatori a rischio per il Toro ancora Correa e Caicedo

La Lazio, dopo la disfatta nel Derby, si prepara ancora una volta a scendere in campo. Domani, infatti, la squadra scenderà in campo contro il Torino per il recupero della 25esima giornata di campionato. Anche in questo match, però, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con diversi infortuni.

Come riportato da TuttoSport, oltre allo squalificato Francesco Acerbi, che si sottoporrà anche ad una risonanza per valutare le condizioni del suo ginocchio, sono ancora a rischio Joaquin Correa e Felipe Caicedo. L’argentino è alle prese con il fastidio al polpaccio che gli ha impedito di giocare il Derby, mentre l’ecuadoriano è ancora in lotta con la fascite plantare. Domani, dunque, potrebbero sedersi in panchina nuovamente e lasciare spazio a Vedat Muriqi.