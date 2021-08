Infortuni Lazio, da valutare le condizioni di Luis Alberto e Cataldi

In casa Lazio sono da valutare le condizioni di Luis Alberto e Cataldi, assenti nell’amichevole di ieri con il Twente

L’amichevole con il Twente andata in scena ieri si porta dietro anche qualche strascico in casa Lazio dal punto di vista fisico e degli infortuni. Il tutto si lega alle condizioni di Luis Alberto e Danilo Cataldi.

Lo spagnolo non è sceso in campo a causa di un affaticamento muscolare. Sarri ha così preferito non rischiarlo e non schierarlo contro gli olandesi. Discorso molto simile per il centrocampista ex Crotone, anche lui alle prese con un piccolo infortunio e con un problema fisico. Entrambi saranno valutati martedì a Formello, quando la Lazio riprenderà gli allenamenti all’interno del centro sportivo biancoceleste.