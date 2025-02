Infortuni Lazio, Baroni fa il punto sui biancocelesti ai box: ecco chi e quando recupererà

Infortuni Lazio, il tecnico Marco Baroni ha parlato degli assenti e di chi può recuperare in fretta per i prossimi impegni

Marco Baroni in conferenza stampa in vista della sfida del Monza ha parlato degli infortunati della Lazio e di chi può recuperare nel breve termine. Di seguito le sue parole.

INFORTUNATI – «Spero di riavere Hysaj il prima possibile. Nelle tre partite che ha giocato ha fatto benissimo. All’inizio era stato escluso anche per motivi economici stabiliti dalla società. Centrocampo a tre? Non lo escludo nel momento in cui qualcuno cala fisicamente. Siamo vicini al rientro di Patric e Vecino, riaverli con la squadra per me è un valore aggiunto straordinario».