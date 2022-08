Infortunati Sampdoria, Giampaolo conta le assenze: chi recupera e chi no per il match di mercoledì contro la Lazio

La Sampdoria è pronta a scendere in campo contro la Salernitana, terzo match di campionato in programma oggi 28 agosto tra le mura dell’Arechi. Sono tre i calciatori indisponibili su cui sono da fare valutazioni diverse: Simone Trimboli, Andrea Conti e Nicola Murru.

Trimboli è alle prese con la riabilitazione che durerà almeno altre tre settimane. Ancora incerto, sebbene più vicino, il rientro di Conti, che si è sottoposto in estate a un intervento di pulizia delle articolazioni del ginocchio sinistro. Assenza a sorpresa, per una distorsione alla caviglia Nicola Murru. Se il centrocampista è escluso possa recuperare per la Lazio, restano dei dubbi anche sul rientro tra i convocati di Conti e Murru per lo stesso match.