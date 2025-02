Infortunati Lazio, visite in corso per Hysaj e Castellanos a Villa Mafalda

Infortunati Lazio, visite in corso per Hysaj e il Taty Castellanos a Villa Mafalda: in serata aggiornamenti sulle condizioni dei due

Sono in corso in questi momenti le visite mediche per gli infortunati Lazio: poco meno di un’ora fa Hysaj e Castellanos hanno raggiunto Villa Mafalda per sottoporsi alle visite mediche.

Il primo ad arrivare è stato il terzino albanese, verso le 18.00, seguito mezzora dopo dall’attaccante argentino. I prossimi aggiornamenti nelle prossime ore.