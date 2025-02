Infortunati Lazio, Baroni aspetta con ansia i rientri: le condizioni di Patric, Tavares, Lazzari e Vecino

Infortunati Lazio, il tecnico biancoceleste spera di recuperare più giocatori possibili in vista dei prossimi impegni

Marco Baroni spera nel recupero degli infortunati in vista dei prossimi impegni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Lazzari, Patric, Vecino e Tavares dovrebbero rientrare tutti tra la sfida con il Monza del 9 febbraio e quella con il Napoli del 15 febbraio.

Il giocatore per il quale è previsto più tempo è Vecino, che proverà a recuperare per la panchina in vista del match contro la squadra di Antonio Conte.