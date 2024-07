Infortunati Lazio, Baroni SORRIDE! Loro DUE prossimi al rientro. I dettagli

Infortunati Lazio, Baroni, tecnico del club biancoceleste, può sorridere: Nuno Tavares e Mario Gila ormai prossimi al rientro

Come riportato dal Corriere dello Sport, Marco Baroni può sorridere per quanto riguarda la situazione infortunati in casa Lazio.

In questi giorni sono in programma nuovi accertamenti per Tavares e Gila, che dovrebbero confermare le buone sensazioni dell’ultimo periodo. Il portoghese dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana, mentre per lo spagnolo ci vorrà qualche giorno in più. Entrambi dovrebbero comunque essere disponibili per la prima di campionato.