Infortunati Lazio, Sarri aspetta solo Hysaj: le condizioni del giocatore

Infortunati Lazio: Hysaj è alle prese con un problema al polpaccio, Zaccagni ha smaltito i sintomi influenzali

Dopo l’amichevole contro l’Almeria e la sgambata di ieri, Sarri ha dato il via libera ai suoi ragazzi: 24, 25 e 26 non ci saranno allenamenti o ritiri, ma solo tempo libero per festeggiare il Natale.

Come riporta il Corriere dello Sport, la ripresa è fissata per il 27. Al servizio del mister dovrebbe esserci il gruppo al completo: tutti tranne Hysaj, ancora alle prese con una contrattura al polpaccio. L’albanese è indisponibile dal mini ritiro in Turchia, ma lo staff biancoceleste conta di riaverlo almeno per la ripresa. Influenza smaltita per Zaccagni, che ha saltato anche la cena di squadra di Natale. Rientrato a Roma anche Casale, dopo lo stage con Mancini in Nazionale.