Infortunati Lazio, Rovella TORNA in gruppo: Tavares e Gila… Le ultime in vista dell’esordio di campionato contro il Venezia

Come riportato da Il Messaggero, Nicolò Rovella è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri. Il centrocampista della Lazio ha smaltito il problema alla caviglia, che lo aveva costretto a saltare le ultime due amichevoli, ed è pronto a tornare dal primo minuto contro il Venezia.

Situazione diversa per Nuno Tavares e Mario Gila. Infatti, il primo sta alternando il lavoro con il gruppo ad un lavoro differenziato per recuperare la condizione, mentre lo spagnolo non è ancora nella sua forma migliore dopo la frattura dell’alluce.