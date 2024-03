Infortunati Lazio, Rovella ancora a parte: le sue condizioni. Il centrocampista biancoceleste continua il lavoro differenziato

Dopo una grande prima parte di stagione, Nicolò Rovella è stato costretto a fermarsi a causa della pubalgia. La sua ultima apparizione con la maglia della Lazio risale al 4 febbraio, quando i biancocelesti hanno affrontato in trasferta l’Atalanta.

Il centrocampista sta lavorando a parte per recuperare dall’infortunio e nell’allenamento di questa mattina ha svolto una leggera corsa intorno al campo. In ogni caso, un suo reintegro in squadra prima del match contro la Juventus sembra altamente improbabile.