Infortunati Lazio, novità su Romagnoli e Vecino. Verso l’Inter filtra una sensazione: ultimissime novità

Infortunati Lazio, novità su Romagnoli e Vecino. Ecco cosa filtra sulla loro presenza contro l’Inter: le ultime novità sui due

In casa Lazio ci si prepara alla sfida contro l’Inter in programma domani sera. I biancocelesti vogliono continuare a macinare punti in campionato, così da avvicinarsi ulteriormente alle prim posizioni in classifica.

Repubblica Roma fa il punto sugli infortunati. Come ricordato dal quotidiano, Romagnoli e Vecino hanno lavorato ancora a parte e difficilmente potranno essere recuperati per la super sfida contro gli uomini dell’ex Inzaghi.