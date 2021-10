Infortunati Lazio, Petrucci: «Ecco come stanno Immobile e Zaccagni»

Matteo Petrucci, inviato Sky Sport a Formello, ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Lazio

Matteo Petrucci, inviato Sky Sport a Formello, ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Lazio. Ecco le sue parole:

«Immobile dovrebbe esserci, anzi ci sarà. Ha ripreso ad allenarsi anche nei giorni di riposo della squadra. Si è allenato lunedì, martedì, questa mattina, qundi non ci sono dubbi sarà in campo salvo sorprese contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tempi un pò più lunghi per Zaccagni che ha ripreso la scorsa settimana, lui ha avuto un infortunio muscolare, sente ancora dolore quindi non è così scontato che possa tornare a disposizione per la ripresa del campionato»