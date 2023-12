Infortunati Lazio, finalmente buone notizie per Sarri: tre rientri col Verona. Ecco chi recupera per il prossimo match di Serie A

Il Messaggero dà le ultime novità dall’infermeria in casa Lazio.

Niente esami e nessuna lesione per Luis Alberto, ma lo tormenta un’infiammazione alla coscia destra: resta fuori dai convocati col Genoa per recuperare contro il Verona. Stesso discorso anche per Casale e Zaccagni (squalificato in Coppa Italia), tornato ieri a correre in campo in vista di sabato sera. Ancora out Romagnoli, ci vorrà qualche giorno ancora.